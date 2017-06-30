На таллиннском стадионе "Калев" в пятницу состоялось первое представление XII Молодежного праздника песни и танца, в котором приняли участие 8500 молодых танцоров.

Праздник танца состоит из трех представлений, одно из которых состоялось в пятницу вечером, а второе и третье пройдут в субботу с началом в 13:00 и 19:00.

В представлениях участвуют в общей сложности 585 танцевальных и гимнастических трупп. В основу праздника танца легла красивая легенда "На рассвете и в сумерках", рассказывающая о вечных ценностях и о том, почему важно их беречь. Роли Рассвета и Сумерек исполняют Дженнифер Мариссе Коэн и Яагуп Туйск, а роль Старца — известный эстонский певец Иво Линна.

Участников и зрителей поприветствовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. По его словам, в центре молодежного праздника в этому году - связь со своей страной, культурой и предыдущими поколениями. "Праздники песни и танца - очень эстонские, очень красивые мероприятия, даже в дождь. Они показывают силу нашей связи со своей страной, традициями и прошлым. Они по-настоящему наши, эстонские", - сказал Ратас.

Песенная часть молодежного праздника состоится в воскресенье, 2 июля. В ней примут участие около 25 000 детей и подростков.

Добавлен видеосюжет корреспондентки "АК" Дарьи Денисовой.