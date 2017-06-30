С открытием нового терминала в аэропорту контроль за безопасностью перелетов усилится ({{commentsTotal}})
Открытие расширенного пассажирского терминала в Таллиннском аэропорту гарантирует пассажирам не только выский уровень безопасности перелетов, но и усиленный контроль багажа и ручной клади. Об этом в интервью нашей программе рассказала председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа. По ее словам, при строительстве нового пассажирского терминала вопросам безопасности - в свете существующих в мире угроз терактов – было уделено особое внимание. Говорит Пирет Мюрк-Дюбуа: