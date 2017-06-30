Переизбранный ректором Тартуского университета Волли Кальм вступил в должность

Волли Кальм, переизбранный в марте этого года ректором Тартуского университета, принес присягу и официально вступил в должность.

Вместе с ним с 1 июля в ректорате старейшего ВУЗа страны начинают работу два новых проректора — за учебную часть будет отвечать профессор театроведения Аннели Саро, а за научную деятельность — старший научный сотрудник в сфере технологических исследований Кристьян Вассиль, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

В своей речи Кальм поблагодарил команду проректоров, которой он руководил на протяжении последних пяти лет, а также затронул нынешнее положение Тартуского университета как внутри Эстонии, так и на международной арене.

"Вклад Тартуского университета в эстонскую науку составляет чуть более половины от всех ВУЗов, и несмотря на то, что позиции в международных рейтингах не являются и не могут являться самоцелью, все же здорово осознавать, глядя на эти таблицы, что за пять лет мы поднялись в них на 200 позиций", - сказал ректор старейшего университета Эстонии.