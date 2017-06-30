На Украине задержали и арестовали двух российских пограничников

На Украине суд арестовал на 15 суток двух российских пограничников, которые были задержаны на территории Херсонской области.

Об этом сообщил в пятницу представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает агентство УНИАН со ссылкой на украинскую редакцию "Радио Свобода".

"Уже состоялось заседание Каланчакского суда в отношении двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими вооруженных сил Украины задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ.

В свою очередь, в ФСБ РФ заявили, что двое российских пограничников, задержанных на Украине, сбились с маршрута, передает ТАСС.

"В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства", - сообщили в пресс-службе ФСБ.

"Вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины. Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.