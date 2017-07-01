Организаторы отменили дневное представление праздника танца, участники провели его сами

В связи с погодными условиями организаторы XII Молодежного праздника песни и танца отменили второе представление, которое должно было начаться в субботу в 13:00 на стадионе "Калев". Многим танцорам это решение не понравилось и они станцевали на площади Вабадузе.

Руководитель по коммуникациям праздника песни и танца Стен Вейдебаум сказал в эфире Vikerraadio, что участникам праздника нужна более длительная пауза для того, чтобы просушить одежду и подготовиться к вечернему представлению.

"Мы все видим, что этот праздник танца проходит в самых сложных погодных условиях за последние десять лет. Согласно сегодняшнему прогнозу погоды, значительных улучшений не ожидается. Как раз во время второго представления праздника танца обещают дождь. Детям, уставшим после вчерашнего длинного дня, нужно больше времени, для того, чтобы высушить одежду и подготовиться к третьему представлению", – пояснил Вейдебаум.

Купившие билеты на второе представление могут либо попросить вернуть деньги, либо посетить вместо этого праздник песни в воскресенье.

Вечернее представление Молодежного праздника танца состоится в 19:00. Ворота стадиона откроются за два часа до начала.

Прямую трансляцию мероприятия будет вести ETV+. Комментируют Александр Хоботов и Марина Кузнецова, один из постановщиков нескольких танцевальных праздников в Эстонии. За трансляцией можно будет следить и на портале rus.err.ee. Начало трансляции в 18:50.

Стихийный сбор на площади Вабадузе в 14:00

Некоторые танцевальные группы решили вместо отмененного представления собраться на площади Вабадузе в Таллинне в 14:00, чтобы провести время вместе и потанцевать.

Представитель полиции сказал, что правоохранительные органы мешать не будут, но будут на месте, чтобы следить за безопасностью.

На площади собралось приблизительно около тысячи танцоров.