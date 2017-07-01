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Из-за непогоды компания Linda Line отменила в субботу рейсы на линии Таллинн-Хельсинки ({{commentsTotal}})

Непогода нарушила планы Linda Line.
Непогода нарушила планы Linda Line. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В субботу на Балтийском море ожидаются волны до четырех метров при ветре до 20 м/сек, предупредили синоптики. Судоходная компания Linda Line отменила рейсы на линии Таллинн-Хельсинки. Нарушено судоходное сообщение между материковой Эстонией и островом Прангли.

Как сообщили в компании Linda Line, 1 июля отменены рейсы из Таллинна в 8:00 и 13:00, из Хельсинки – в 10:00 и 15:00.

Паромное сообщение с островом Прангли нарушено

Из-за сильного ветра нарушено судоходное сообщение и между материком и островом Прангли, сообщила на своем сайте судоходная компания Kihnu Veeteed.

Рейс Леппнеэме-Келнасе, который должен был состояться в 9:00, состоится в 13:00.

Рейс Келнасе- Леппнеэме, который должен был состояться в 10:15, перенесен на 14:45.

Выход парома в 11:45 из Леппнеэме отложен до 16:00, а выход в 17:00 из Келнасе перенесен на 17:15.

В северной части Балтийского моря и Финском заливе ожидается восточный и северо-восточный ветер порывами 15-20 m/s. Высота волны 2-4 метра.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива восточный и северо-восточный ветер порывами 14 м/сек. Высота волны в Рижском заливе 1-2 метра, в проливе Вяйнамери от 0,5 до 1,2 метра.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: ERR/BNS

linda lineнепогодаволныбалтийское море


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