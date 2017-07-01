Из-за высоких волн компания Linda Line отменила в субботу рейсы на линии Таллинн-Хельсинки

В субботу на Балтийском море ожидаются волны до четырех метров при ветре до 20 м/сек, предупредили синоптики. Судоходная компания Linda Line отменила рейсы на линии Таллинн-Хельсинки.

Как сообщили в компании, 1 июля отменены рейсы из Таллинна в 8:00 и 13:00, из Хельсинки – в 10:00 и 15:00.

В северной части Балтийского моря и Финском заливе ожидается восточный и северо-восточный ветер порывами 15-20 m/s. Высота волны 2-4 метра.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива восточный и северо-восточный ветер порывами 14 м/сек. Высота волны в Рижском заливе 1-2 метра, в проливе Вяйнамери от 0,5 до 1,2 метра.