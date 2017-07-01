Алаталу о председательстве в ЕС: самостоятельных решений Эстония не сможет принять до сентября

С 1 июля началось председательство Эстонии в ЕС, которое накладывает на государство существенные обязанности и дает возможность внести эффективный вклад в рассмотрение общеевропейских вопросов. Однако по мнению политолога Тоомаса Аллаталу, самостоятельных решений Эстония не сможет принимать до сентября.

"Поскольку Эстония – маленькое государство, то на председательствование в Совете ЕС влияют события в других государствах, – сказал политолог в интервью "Радио 4". – Сейчас можно сказать, что важных решений до конца сентября принято не будет. В сентябре состоятся выборы в Германии, которые повлияют на процессы не только в Германии, но и в Евросоюзе".

"Первая половина нашего председательства в Совете ЕС будет зависеть от того, как будут развиваться события в других государствах. В полной мере мы можем проявить себя в конце года в течение последних трех месяцев. А там придется передать проблемы, которые мы не смогли решить", – сказал Алаталу.