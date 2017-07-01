ФОТО: в Европе прощаются с Гельмутом Колем

В субботу, 1 июля, в Страсбурге в здании Европейского парламента проходит общеевропейская церемония прощания с немецким политиком Гельмутом Колем. Похороны "канцлера германского единства" пройдут в Шпайере.

Общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем проводится впервые в истории Европейского союза, передает dw.com. "Европейский совет отдает последний долг почетному гражданину Европы Гельмуту Колю, скончавшемуся 16 июня 2017 года", – говорится в проекте акта прощания.

На церемонии запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также принимает участие в церемонии прощания с бывшим канцлером ФРГ.

Затем гроб с телом покойного будет доставлен в Германию вертолетом. В соборе города Шпайер состоится панихида и прощание с воинскими почестями. Согласно последней воле Гельмута Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Гельмут Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982 по 1998 годы. Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен.