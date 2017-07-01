ФОТО: В Страсбурге прошла церемония прощания с Гельмутом Колем

В субботу, 1 июля, в Страсбурге в здании Европейского парламента прошла общеевропейская церемония прощания с немецким политиком Гельмутом Колем. Похороны "канцлера германского единства" пройдут в Шпайере.

Общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем проводилась впервые в истории Европейского союза, передает dw.com. "Европейский совет отдает последний долг почетному гражданину Европы Гельмуту Колю, скончавшемуся 16 июня 2017 года", – говорится в проекте акта прощания.

В церемонии прощания приняли участие руководители структур ЕС, лидеры США, России, Франции и Германии. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также посетил Страсбург, чтобы проводить бывшего канцлера ФРГ в последний путь.

На церемонии выступили руководители структур ЕС и лидеры ряда европейских стран. "Гельмут Коль был патриотом Германии, но также и патриотом Европы", – подчеркнул председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Юнкер особо отметил вклад экс-канцлера в примирение Европы, назвав его "послевоенным гигантом" и "континентальным монументом".

Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал Гельмута Коля прежде всего мужественным человеком. "Везде и всегда он защищал человеческое достоинство перед лицом стен, железных занавесов и тоталитарных режимов", – напомнил Таяни. Глава Европейского совета Дональд Туск указал на роль немецкого политика в объединении Европы. "Мало кто в Европе столь же хорошо, как Коль, понимал значение движений за свободы в Восточной Европе для идеи объединения Германии и, тем самым, всего континента", – заявил Туск.

Бывший президент США Билл Клинтон подчеркнул, что Коль стремился к миру, в котором приоритет отдается сотрудничеству, а не конфликтам, и в котором никто не доминирует.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал Гельмута Коля лидером, благодаря которому меняются эпохи. "О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", – констатировал российский премьер.

Медведев подчеркнул вклад экс-канцлера ФРГ в то, чтобы двусторонние отношения с Россией "стали самыми лучшими за всю историю". "Россия это очень высоко ценит и будет помнить Коля как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека", – резюмировал премьер-министр РФ. Экс-президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать в Страсбург по состоянию здоровья. На церемонии присутствовала вдова первого президента России Наина Ельцина.

После общеевропейской церемонии прощания гроб с телом покойного будет доставлен в Германию вертолетом. В соборе города Шпайер состоится панихида и прощание с воинскими почестями. Согласно последней воле Гельмута Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Гельмут Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982 по 1998 годы. Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен.