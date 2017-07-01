На рынках Таллинна начинает появляться первая эстонская клубника за 6-10 евро

На Центральном, Ныммеском и рынке у Балтийского вокзала в Таллинне в продаже появилась первая эстонская клубника, пользующаяся среди покупателей большим спросом.

"Народ любит эстонскую клубнику и готов заплатить за нее более высокую цену", – сказал Postimees хуторянин Танель Роозимяэ, торгующий клубникой на рынке у Балтийского вокзала. Если за польскую клубнику в среднем просят по 2-3 евро, то за эстонскую придется отдать от 6 до 10.

На столичных рынках чаще всего попадается клубника из Выруского уезда. Продавцы с хутора "Пеэбу" выразили надежду, что в этом году урожай ягоды будет хорошим, так как погодные условия были довольно благоприятными.