Итоги июньской бури в Москве: погиб один человек, пострадали более 10

В результате шторма, обрушившегося на Москву 30 июня, один человек погиб от удара молнии, пострадали более 10. Шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомашин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что последствия непогоды будут ликвидированы к 3 июля, передает Интефакс.

Официально подтверждена гибель одного человека в Москве, по неофициальным данным, в Москве и области жертвами стихии стали трое.

Как сообщили ТАСС предоставили в медицинских службах, число пострадавших от стихии выросло до 16 человек, 12 из них потребовалась госпитализация.

Еще три человека пострадали от непогоды в Тульской области. Один из них госпитализирован, двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

30 июня в Москве и Подмосковье прошел сильный дождь с грозой и градом, сопровождавшийся ветром до 22 метров в секунду. За время дождя в регионе выпало более 90% месячной нормы осадков.

По данным ТАСС, ветер повалил более 1150 деревьев; оказались повреждены 95 автомобилей.