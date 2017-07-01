С 1 июля не нужно ходатайствовать о приеме на работу несовершеннолетнего работника

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения к Закону о трудовом договоре, согласно которым больше не требуется ходатайствовать о получении от Инспекции труда отдельного разрешения на прием на работу лица младше 15 лет. Работодатель должен получить согласие родителя и ввести данные в регистр трудовой занятости за десять дней до того, как ребенок приступит к работе. Подробнее об этом рассказывает заместитель генерального директора по надзору рабочих отношений и праву Инспекции труда Меäли Мийдла-Ванаталу: