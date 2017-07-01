В Арканзасе при стрельбе в ночном клубе ранены 17 человек

По меньшей мере 17 человек были ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок в штате Арканзас. Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение.

В результате произошедшего никто не погиб. Уточняется, что один из раненых находился в критическом состоянии, однако медикам удалось его стабилизировать. Остальные получили не опасные для жизни повреждения. Отмечается, что самому младшему из пострадавших 16 лет, передает Би-Би-Си, meduza.io, lenta.ru.

Инцидент произошел во время концерта рэп-группы Finese2tymes. По версии полиции, причиной стрельбы стала ссора между посетителями.

Информации о задержании стрелявших нет.