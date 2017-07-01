LIVE: на стадионе "Калев" проходит Молодежный праздник танца

XII Молодежный праздник песни и танца "Я остаюсь" продолжился 1 июля на стадионе "Калев", где проходит третье танцевальное представление. Впервые трансляцию с комментариями на русском языке ведет ETV+. Посмотреть шоу в прямом эфире можно и на портале Rus.err.ee.

Комментируют праздник танца Александр Хоботов и Марина Кузнецова – один из постановщиков нескольких танцевальных праздников в Эстонии.

Напомним, что из-за непогоды в субботу было решено отменить второе представление праздника танца. Организаторы пояснили, что участникам нужна более длительная пауза, чтобы высушить одежду и подготовиться к вечернему выступлению. Однако некоторые танцевальные коллективы собрались на площади Вабадузе и выступили там.

Молодежный праздник песни и танца начался в пятницу, 30 июня, когда на стадионе "Калев" состоялось первое представление танцевального праздника. В основе Молодежного праздника танца в этом году – эстонская сказка "Восход и Сумерки".

Вместе с тысячами танцоров эту историю на поле стадиона "Калев" пересказывают молодые актеры, изображающие Восход и Сумерки, а также знаменитый Иво Линна, которому досталась роль Дедушки из этой сказки. Там, где Иво Линна, всегда найдется место песням, так что на празднике в субботу все не ограничится одними только танцами. Двухчасовое хореографическое представление создавалось на протяжении двух последних лет.

В XII Молодежном празднике песни и танца заняты 39 000 участников, из них 8500 – танцоры. В этот раз особенно велика активность творческих коллективов из Ида-Вирумаа и русскоязычных коллективов из других регионов страны.