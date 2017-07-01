Piletilevi выкупит билеты на отмененное представление праздника танца на следующей неделе

Предприятие Piletilevi начнет выкупать билеты на отмененное в субботу дневное представление Молодежного праздника танца на следующей неделе. С этими билетами можно бесплатно пройти в общую зону воскресного праздника песни.

По словам ассистента директора по продажам Piletilevi Леэ Ланг, деньги могут получить и те люди, которые сходили на концерт праздника песни с билетами на танцевальный праздник. "Для этого надо сохранить свой билет, – пояснила она. – Билеты на отмененное представление праздника танца не надо специально обменивать для того, чтобы пройти на певческий праздник".

По словам Леэ Ланг, владельцы билетов, купленных через интернет, получат сообщение, деньги им переведут автоматически. С билетами, купленными в пунктах продажи, надо обратиться в эти пункты.

С понедельника на сайте Piletilevi появится более точная информация о том, как получить деньги за билет.