ФОТО: в рамках праздника песни и танца в Таллинне прошел бесплатный концерт народной музыки

Для участия в празднике народной музыки в столицу приехали более 500 музыкантов, сказал творческий руководитель праздника народной музыки Юхан Уппин.

Музыканты распределены в ансамблях по видам музыкальных инструментов на шесть групп: каннели, скрипки, гармони, мандолины, аккордеоны и сводный оркестр. Репертуар каждой группы состоит из 5-7 своих музыкальных отрывков. Помимо танцевальных мелодий, репертуар праздника народной музыки состоит в основном из старинных и народных мелодий, а также включает в себя много авторской музыки и музыки других стран.

"Народные музыканты готовили свой репертуар и репетировали так же долго, как и участники праздника песни и танца", – сказал Уппин.