Латвийские медики на месяц отказались от сверхурочной работы ({{commentsTotal}})
Приблизительно 800 медиков Латвии с июля отказываются от сверхурочной работы и требуют улучшения условий труда.
Организованная Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) предупредительная акция продлится месяц. В профсоюзе признают, что пациентам придется дольше ждать очереди на получение медицинских услуг.
Решение было принято в связи с тем, что поправки к закону о лечении не обеспечили улучшений, на которые надеялся профсоюз.
Редактор: Ирина Киреева