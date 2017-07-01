Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве

Законопроект был принят Госдумой 14 июня и спустя две недели одобрен Советом Федерации, передает meduza.io.

Программа реновации предполагает массовое расселение и снос домов в Москве, в первую очередь – пятиэтажек. Программа, по словам мэра Москвы, рассчитана на 15 лет. В первую очередь, согласно закону, будут сносить наиболее ветхие дома.

Мэрия Москвы опубликовала список из примерно 4500 домов, предварительно включенных в программу; с 15 мая по 15 июня в них шло голосование жильцов – прежде всего, с помощью портала "Активный гражданин" и центров "Мои документы". В окончательный список вошли дома, где за снос высказались более двух третей проголосовавших.

Против участия в программе проголосовали жильцы около 460 домов. При этом в мэрии утверждают, что примерно столько же домов, которых не было в изначальном списке, попросили включить их в программу.