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Отт Тянак занимает второе место после 18 спецучастков на ралли в Польше ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Алексей Маргиев, "Актуальная камера"

Эстонский автогонщик Отт Тянак успешно выступает на очередном этапе чемпионата мира по авторалли в Польше. После 18 спецучастков он занимает второе место в общем зачете этого этапа. Подробнее – в сюжете "Актуальной камеры".

Ужасная погода в первые два дня польского ралли не помешала эстонскому автогонщику Отту Тянаку уверенно преодолеть почти все скоростные отрезки на восьмом этапе чемпионата мира. На свое любимое ралли пилот команды "М-Спорт" приехал в качестве одного из главных фаворитов после первой в карьере победы на предыдущем этапе на Сардинии. И под овации многочисленных эстонских болельщиков уже после третьего спецучастка Тянак вошел в тройку сильнейших. По ходу этапа он пока выиграл всего один из допов, однако благодаря стабильности на всех спецучатках после 18-ти из них Тянак занимает второе место в общем зачете. При этом бельгийцу Тьерри Нойвиль эстонец уступает всего 2,5 секунды. Партнер Тянака по команде "М-Спорт" четырекратный чемпион мира француз Себастьен Ожье идет лишь четвертым с отставанием в полторы минуты от лидеров.

В субботу автогонщики преодолеют еще один короткий спецучасток длиной в 2,5 км. А завершится ралли Польши завтра. В воскресной программе запланированы четыре скоростных отрезка. В том числе и заключительный, где будут разыграны бонусные очки в общий зачет чемпионата мира. Напомним, перед ралли Польши Тянак занимал третье место в генеральной классификации мирового первенства.

Редактор: Ирина Киреева

отт тянакралли


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