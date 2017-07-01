Актуальная камера 1.07.2017 (20:00)

Организаторы отменили дневное представление праздника танца, участники провели его сами
В связи с погодными условиями организаторы XII Молодежного праздника песни и танца отменили второе представление, которое должно было начаться в субботу в 13:00 на стадионе "Калев". Многим танцорам это решение не понравилось и они станцевали на площади Вабадузе.
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В субботу, 1 июня, в столичном районе Пыхья-Таллинн загорелось заброшенное здание школы на улице Кари.
Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".