На улицах Пярну проходит фестиваль шарманок

Шарманки завоевывают летнюю столицу – в Пярну проходит международный фестиваль, собравший 16 музыкантов из пяти стран. Главной сценой для них стали городские улицы, передает "Актуальная камера".

Шарманщики из Финляндии, Дании, Швеции, Польши и Эстонии играют прямо на улицах, создавая хорошее настроение.

"Эта музыка всегда позитивная. Я никогда не видел злого шарманщика, – отметил художественный руководитель фестиваля Ристо Лехисте. – На самом деле – это музей на улице. Сегодня говорят, что музеи должны выйти к людям, а не наоборот".

Кажется, что шарманка – это просто большая музыкальная шкатулка, однако, не все так просто. Настоящая шарманка – почти орган. Игре на ней нужно учиться. Шарманщик из Польши Пётр Бот три года осваивал навыки игры на инструменте, который он получил по наследству.

"Я потерял работу и начал играть. Это понравилось всем – телевидению, газетам, туристам", – поделился своей историей Пётр Бот, который играет на шарманке уже 20 лет.

В Эстонии традиция проведения Международного фестиваля шарманок была заложена в 2005 году. Каждый раз фестиваль кочует из города в город. В Пярну он уже 7-й по счету.