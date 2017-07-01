В Тарту были разыграны первые комплекты наград по спортивному ориентированию

В Тарту на чемпионате мира по спортивному ориентированию в субботу были разыграны первые комплекты наград, передает "Актуальная камера".

Соревнования на спринтерской дистанции проходили в тяжелых погодных условиях, которые заметно осложнили задачу всем участникам. В женском спринте чемпионкой мира стала датчанка Майа Альм. Она более чем на полминуты опередила россиянок Наталью Гемперле и Галину Виноградову. Эстонские спортсменки выступили неудачно и остались за пределами первой двадцатки.

У мужчин на дистанции 4 километра чемпионом мира стал швейцарец Даниэль Хубман. В призерах представители Франции и Швеции. Лучший из эстонских спортсменов Кенни Кивикас показал 19-й результат.