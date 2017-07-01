В воскресенье облачно, местами дожди

В первые дни июля погода не балует солнцем и теплом, передает "Актуальная камера".

Ночью будет дождливо. Ветер северо-восточный и восточный 4-10 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от +10 до +15 градусов.

Днем кое-где столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с, на северном побережье в первой половине дня порывы могут достигать 13 м/с, на островах ветер поменяется на северный.