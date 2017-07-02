ФОТО: безопасность участников шествия обеспечивает полиция ({{commentsTotal}})
Водители в Таллинне в первой половине дня в воскресенье должны учитывать, что движение по маршруту шествия участников Молодежного праздника песни и танца будет закрыто до 14 часов. Маршрут шествия проходит от площади Вабадузе по Пярнускому шоссе, Нарвскому шоссе и улице Пирита до Певческого поля.
Для обеспечения безопасности участников шествия полиция установила так называемые лежачие полицейские. Также по всему маршруту движения безопасность обеспечивают десятки полицейских и сотрудников служб безопасности.
Редактор: Надежда Берсенёва