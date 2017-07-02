Авария автобуса и грузовика, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, и еще 15 человек пострадали, произошла в воскресенье в Заинском районе Татарстане. По данным регионального Минздрава, в настоящее время 10 человек находятся в больницах, пятеро пострадавших в ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное лечение.

В свою очередь, по данным СК по региону, 12 человек находится в больнице, три человека не пострадало. В ведомстве уточнили, что среди погибших двое детей, предположительно одного года и 14 лет, передает ТАСС.

ДТП произошло около 00:40 по московскому времени: пассажирский автобус сообщением Самара - Ижевск, в котором находились 29 человек (27 пассажиров и двое водителей) столкнулся с автомобилем "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, после чего опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

Как сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана, пятеро пострадавших в ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное лечение, десять человек остаются в больницах. "Они получили сочетанные травмы, ожоги различной степени тяжести, в том числе дыхательных путей, травматический шок. Трое пострадавших путем санавиации и санитарного транспорта доставлены в республиканскую клиническую больницу Казани. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Остальные находятся в медико-санитарной части города Альметьевска и больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов", - рассказали в ведомстве, добавив, что водитель грузовика не пострадал.

Сейчас следователи работают на месте аварии, из автобуса извлечены тела четырнадцати погибших, их личности устанавливаются. Тела всех погибших доставятв республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана в Казань. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее сообщалось о 13 погибших.