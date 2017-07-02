В Татарстане в результате аварии погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли в результате столкновения автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса недалеко от города Заинск (Татарстан). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.

"По состоянию на 6:30 28 пострадавших, из них 13 умерли, 15 пострадавших (12 в стационарах, три амбулаторных)", - уточнили в пресс-службе. Среди погибших есть двое детей, передает ТАСС.

ДТП произошло в воскресенье примерно в 00:40 по московскому времени. В результате столкновения с "КамАЗ" автобус "Неоплан" опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Автобус следовал по маршруту Самара - Ижевск. Предварительно, в нем, включая водителя, находились 28 человек. После ДТП произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое было ликвидировано в 01:17 мск. По данным МЧС, водитель грузовика не пострадал. Водитель автобуса находится в УВД и дает показания.

"В настоящий момент четыре пациента находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи, трое из них сейчас переводятся в республиканскую клиническую больницу Казани. Один остается у нас, стабильный. Еще два пациента средней степени тяжести отказались от госпитализации после осмотра специалистами", - уточнили в министерстве здравоохранения Набережных Челнов.

Еще шестеро пострадавших доставлены в медико-санитарную часть ОАО "Татнефть" города Альметьевска. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС дежурный врач части. "Шестерых привезли. Двое в тяжелом состоянии, двое средней тяжести, двое на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

Информация об остальных пострадавших уточняется.