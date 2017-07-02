Букмекеры назвали Германию фаворитом финала Кубка конфедераций

Коэффициент на то, что трофей достанется немецкой сборной, составляет 1,73, на успех чилийцев – 2,00. При этом победа команды Германии в основное время оценивается коэффициентом 2,40, ничья и победа соперника – 3,10, передает Интерфакс.

Матч пройдет в воскресенье в Петербурге на поле стадиона "Санкт-Петербург Арена" и начнется в 21:00 по московскому времени и в 22:00 по восточно-европейскому времени.

Команды встречались на групповом этапе, их матч завершился вничью - 1:1.

В 15:00 начнется матч за третье место между сборными Португалии и Мексики. Игра пройдет в Москве на поле арены "Спартак". В этой паре фаворитом является команда Португалии: коэффициент на ее победу составляет 2,25, на победу мексиканцев – 3,10 (на ничью – 3,40).

Команды ранее встречались на групповом этапе - 2:2.

Кубок конфедераций-2017 стартовал 17 июня, помимо Москвы и Петербурга матчи турнира принимали Казань и Сочи.