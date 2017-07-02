Тянак на этапе ЧМ по авторалли в Польше съехал в кювет и прекратил гонку ({{commentsTotal}})
В воскресенье на 21-м участке этапе ЧМ по авторалли в Польше Отт Тянак съехал в кювет, в результате чего автомобиль был поврежден и гонщику пришлось прекратить соревнования.
После участков, пройденных в субботу, Тянак занимал второе место, проигрывая бельгийскому экипажу Тьерри Нойвиля всего 3,1 секунды, передает спортивный портал ERR.
Двадцатый участок Тянак прошел быстрее всех и опередил Нойвиля на 4,9 скекунды, но на 21-м участке ошибся на скользкой дороге, съехал в кювет и остаток трассы завершил на поврежденном автомобиле.
В результате Тянак вынужден был прекратить соревнования.
Редактор: Надежда Берсенёва