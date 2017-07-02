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LIVE: Молодежный праздник песни на Певческом поле ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

Праздник песни, который проходит 2 июля на Певческом поле, выносит на первый план творчество композиторов нового поколения, а рядом с опытными дирижерами свой первый опыт участия в певческом празднике получат и большое число молодых дирижеров.

В этом году в Молодежном празднике песни дебютируют 17 молодых дирижеров, а на сцену выйдут более 40 000 юношей и девушек, рожденных уже в независимой Эстонии. Наряду со старыми и хорошо известными песнями, в числе которых "Ta lendab mesipuu poole" , "Oh laula ja hõiska" и "Mu isamaa on minu arm" прозвучат и новые мотивы – произведения Кадри Вооранд, Ээвы Талси и Мари Юргенс, Расмуса Пуури.

Праздник песни транслирует телеканал ETV+, начало трансляции в 14:00, комментируют происходящее Артур Тюленев и популярная певица Таня Михайлова. Репортер на Певческом поле — Михаил Малкин, который беседует в прямом эфире с участниками праздника. За прямой трансляцией можно наблюдать и на портале rus.err.ee.

 

Программа праздника песни 2 июля:

9:30 Торжественное шествие, начало на площади Вабадузе
14:00 Праздник Песни на Певческом поле

Более подробная программа здесь.

Главный дирижер молодежного праздника песни — Хели Юргенсон.

Редактор: Надежда Берсенёва



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 Добавлена вторая часть трансляции ETV+

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