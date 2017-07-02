В Копли ранены два сотрудника охранной фирмы

В первой половине дня в таллиннском районе Копли произошла стрельба, в результате которой пострадали два охранника. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня в 11:10 Центр тревоги получил сообщение о стрельбе в районе Копли. По имеющимся на данный момент данным, охранники получили вызов в заброшенное здание в районе Копли. На место отправились 37-летний и 62-летний мужчины, в которых выстрелили из огнестрельного оружия. Скорая помощь отвезла получивших ранение мужчин в больницу. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

В район происшествия отправлены дополнительные полицейские силы, на месте работают полийейские, которые проводят первые процедуры расследования, собирают доказательства, проверяют местность.

Полиция уже задержала одного пожилого мужчину, соответствующего описанию, его участие в происшествии проверяется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.