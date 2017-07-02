За полгода в Эстонии утонул 21 человек

В Харьюском уезде с начала года утонули три человека, в Ида-Вируском - пятеро, в Рапласком - двое, в Саареском - один, в Йыгеваском - трое, в Пярнуском - двое, в Вильяндиском - один, в Тартуском - трое и в Пылваском один человек.

За весь прошлый год утонули 47 человек.

В этом году Спасательный департамент проводит кампанию, в рамках которой призывает людей надевать спасательные жилеты на все время, пока они находятся на борту плавучего средства. В рамках кампании по всей стране проводятся инфодни и дни безопасности, всего 82 различных мероприятия, плюс 60 организованных добровольцами, сообщил департамент. В летних детских и молодежных лагерях проводятся курсы безопасности на воде.

По словам главы отдела профилактики Спасательного департамента Индрека Интса, до сих пор кампании по безопасности на воде были посвящены двум темам: опасности плавания в нетрезвом состоянии и ношении спасательного жилета. "На выбор тем влияют статистика, а также информированность и поведения населения. В этом году Спасательный департамент вновь сфокусировался на спасательных жилетах", - сказал Интс. Первая посвященная спасательным жилетам кампания прошла прошлым летом.