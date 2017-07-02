Канцлер права обеспокоена ситуацией с вакцинацией детей в Эстонии

Охват вакцинацией детей в Эстонии уменьшается из года в год, и поэтому, по мнению канцлера права, Рийгикогу мог бы рассмотреть меры по достижению более высокого уровня вакцинации.

К канцлеру права с этой проблемой обратился исполнительный директор Союза муниципалитетов Эстонии Отт Касури. В отправленном канцлеру письме Касури указывает на то, что в соответствии с конституцией Эстонии, каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно статьи 11 пересмотренной и дополненной Европейской социальной хартии, в обязанности государства входит, насколько это возможно, предотвращение эпидемических, эндемических и других заболеваний. Одной из мер предотвращения заболеваний является вакцинация, проводимая со стороны государства.

В Эстонии вакцинирование проходит по специальной программе и бесплатно для всех. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), процент вакцинированных не должен быть ниже 95%. В Эстонии, однако, это показатель среди двухлетних детей в течение последних двух лет остается ниже.

В своем письме канцлер Юлле Мадизе отмечает, что низкий уровень охвата вакцинацией является проблемой и в других развитых странах.

Исследования показали, что связи между обязательной вакцинацией и уровнем охвата вакцинацией в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны нет.

Во многих странах вакцинация обязательна, но уклонение от нее не влечет за собой каких-либо санкций. Например, Латвия - единственная из соседних стран Эстонии, где прививки являются обязательными, но принудительно они не делаются. Работники сферы здравоохранения должны взять подтверждение от отказа от вакцинации и проинформировать отказавшихся о возможных угрозах для здоровья.

В Италии, где охват вауцинированных все время снижается, принято решение с сентября этого года сделать вакцинацию обязательной и штрафовать родителей в размере до 7500 евро, если их дети школьного возраста не были привиты.

Есть еще страны, где для поддержания высокого уровня охвата вакцинацией применяются другие различные меры.

Например, в Австралии с начала 2016 году не выплачиваются детские пособия на детей, которые не были вакцинированы.

"Поскольку проблема стоит очень остро и охват вакцинированием уменьшается из года в год, Эстония могла бы рассмотреть, как достичь более высокого уровня вакцинации. Вопрос о том, надо ли и как вмешиваться, находится в компетенции парламента", - считает канцлер права.