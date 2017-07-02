В Эстонию прибыло венгерское подразделение пехоты

В воскресенье, 2 июля, на Тартуском аэродроме приземлился транспортный самолет ВВС США типа C-17 Globemaster, доставивший подразделение пехоты из Венгрии, которое проведет совместные учения со 2-й пехотной бригадой.

"Тренировки вместе с венграми позволят нам приобрести дополнительный опыт сотрудничества с войсками союзников. Их прибытие в Южную Эстонию по железной дороге и приземление C-17 в Юленурме является для нас и наших гражданских партнеров интересным и нужным совместным проектом", - передал главный штаб Сил обороны BNS слова командира 2-й пехотной бригады, полковника Ээро Ребо.

Прибывшее подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 26-й пехотной бригады "Дьердь Клапка" Венгрии, которая на постоянной основе базируется на северо-западе Венгрии в районе города Тата. Подразделение прибыло в Эстонию в рамках учений Training Bridge 2017, оно проведет в Эстонии три месяца в порядке ротации. В ходе учений подразделение отработает в Эстонии сотрудничество с подразделениями 2-й пехотной бригады и ознакомится с эстонскими ландшафтом и возможностями обучения. Подразделение будет дислоцировано в городке Таара в городе Выру.

В парк техники венгерской пехотной роты входят бронетранспортер BTR-80, который в Эстонию доставят по железной дороге. Техника отправилась в путь из Венгрии 26 июня, в Эстонию она прибудет к 3 июля.

Венгерское подразделение прибыло в Эстонию в соответствии с соглашением между странами Вышеградской группы, решившими в рамках мер сдерживания НАТО совершить вклад в повышение военного присутствия в Балтийских странах.