В понедельник возможна гроза, +15...+20

В предстоящие сутки ночью будет облачно с прояснениями, передает "Актуальная камера".

По Эстонии с запада на восток прокатится дождь. Местами туман. Ветер переменных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла.

Утром дождь не прекратится. Кое-где возможна гроза. Прояснится только во второй половине дня. Подует юго-западный и западный ветер от 4 до 10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 15 до 20 градусов выше ноля.