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В Ляэнемаа из-за аварии нарушено движение ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Разное
Разное

Из-за произошедшего в воскресенье вечером в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа дорожно-транспортного происшествия движение в этом районе нарушено.

Авария произошла на 36-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сказал новостному порталу ERR, что в настоящее время на месте происшествия работают полиция и спасатели.

"Движение в районе происшествия нарушено, но оно регулируется и транспортные средства направляются в объезд. Дополнительная информация будет предоставлена как можно скорее", - сообщила Виктория Корпан.

Поскольку движение в месте аварии нарушено, полиция просит всех, кто едет со стороны Таллинна и Хаапсалу, по возможности во избежания заторов выбирать шоссе Кейла-Хаапсалу.

Редактор: Надежда Берсенёва



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