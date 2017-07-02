В Ляэнемаа в ДТП погибла 45-летняя женщина

В воскресенье вечером в волости Ляэне-Нигула (Ляэнемаа) столкнулись автомобили Honda и Ford. От полученных повреждений на месте происшествия скончалась 45-летняя женщина, которая была пассажиркой в автомобиле Ford.

Авария произошла примерно в 18:00 на 36-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, передает пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Водители автомобилей - мужчина 1992 года рождения (Honda) и женщина 1971 года рождения (Ford) - были доставлены в больницу. Других пассажиров, кроме погибшей женщины, в автомобилей не было.

Как сообщил в 21:44 Департамент шоссейных дорог, движение на месте аварии восстановлено.

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