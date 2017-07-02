Актуальная камера 2.07.2017 (20:00)

Водители в Таллинне в первой половине дня в воскресенье должны учитывать, что движение по маршруту шествия участников Молодежного праздника песни и танца будет закрыто до 14 часов. Маршрут шествия проходит от площади Вабадузе по Пярнускому шоссе, Нарвскому шоссе и улице Пирита до Певческого поля.