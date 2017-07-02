Актуальная камера 2.07.2017 (20:00)

Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии. Но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются.
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Водители в Таллинне в первой половине дня в воскресенье должны учитывать, что движение по маршруту шествия участников Молодежного праздника песни и танца будет закрыто до 14 часов. Маршрут шествия проходит от площади Вабадузе по Пярнускому шоссе, Нарвскому шоссе и улице Пирита до Певческого поля.
С 1 июля началось председательство Эстонии в ЕС, которое накладывает на государство существенные обязанности и дает возможность внести эффективный вклад в рассмотрение общеевропейских вопросов. Однако по мнению политолога Тоомаса Аллаталу, самостоятельных решений Эстония не сможет принимать до сентября.