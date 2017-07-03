Семейные врачи Латвии начали бессрочную забастовку

В понедельник, 3 июля, в Латвии началась забастовка семейных врачей, в которой принимают участие 650 медиков по всей стране.

Семейные врачи не согласны с объединением центров семейной медицины и предложенной министерством здравоохранения моделью финансирования, сообщила в понедельник "Актуальная камера на эстонском языке".

В забастовке участвуют больше половины всех семейных врачей в стране. В период забастовки продолжат работать семейные медсестры, и экстренная помощь пациентам будет оказываться, но в большинстве случаев больным придется обращаться в больницы.

Поскольку в небольших административных центрах в Латвии больницы давно закрыты, то ближайшее место, куда можно будет обратиться за медицинской помощью, для многих людей находится в 50-80 км от места жительства или еще дальше.

Семейные врачи жалуются, что их зарплата ниже, чем у коллег, а число обязанностей постоянно растет. Сейчас семейные врачи в среднем получают менее 900 евро в месяц. Правительство согласно поднять зарплату на 200 евро, но врачи требуют выделить деньги на всю медицинскую практику, т.к. речь идет не только о зарплате самого врача, но и побочных расходах и зарплатах других медицинских работников.

Врачей также не устраивает предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей, которые бы работали также по вечерам и в выходные. В таком случае пациент будет попадать не к своему, а к дежурному врачу, что может негативно сказаться на лечении.

Сохраняется неопределенность и по поводу перехода на электронные больничные, который должен произойти с 1 сентября. Пока нет ясности, как именно будут защищены данные пациентов, например, информация о диагнозе от работодателя.

Медики обещают бастовать до тех пор, пока не будут выполнены их требования.