Семейные врачи Латвии выходят на забастовку

В понедельник, 3 июля, в Латвии пройдет забастовка семейных врачей, в которой примут участие свыше 600 медиков по всей стране.

Как передает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на агентство Leta, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение.

По мнению медиков, предложения министерства далеки от выполнения выдвинутых ассоциацией забастовочных требований. Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам - увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей.

Медики обещают бастовать до тех пор, пока не будут выполнены их требования.