В Эстонии начинается крупнейший в этом году призыв в Силы обороны

В понедельник, 3 июля, начинается крупнейший в этом году призыв на срочную службу в Силы обороны Эстонии. В ближайшие три дня армейские ряды пополнят свыше 1800 новобранцев. Выразили желание пройти срочную службу и около 20 девушек.

Летний призыв пройдет с 3 по 5 июля, передает Департамент оборонных ресурсов.

Это самый многочисленный призыв в году. Призывникам придется отслужить 11 месяцев. Летом к несению службы в основном приступают молодые люди, закончившие гимназию или вуз.

Всего в Эстонии в течение года происходит три призыва - в январе, июле и октябре. В январе и июле на срочную службу идут те, кому служить 11 месяцев. Цель этих призывов - пополнить Силы обороны младшими офицерами, командирами подразделений резерва, водителями и прочими специалистами.

Следующий призыв состоится на 40-й неделе - 2 и 3 октября. Осенью призывают на восемь месяцев.