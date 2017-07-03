С 1 сентября произойдут изменения в сфере социальной реабилитации ({{commentsTotal}})
В частности, будут увеличены выделяемые на транспорт и размещение средства. Комментирует советник по прессе Министерства социальных дел Иван Лаврентьев.
В частности, будут увеличены выделяемые на транспорт и размещение средства. Комментирует советник по прессе Министерства социальных дел Иван Лаврентьев.
Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии. Но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются.
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В воскресенье вечером в волости Ляэне-Нигула (Ляэнемаа) столкнулись автомобили Honda и Ford. От полученных повреждений на месте происшествия скончалась 45-летняя женщина, пассажир автомобиля Ford.
С 1 июля началось председательство Эстонии в ЕС, которое накладывает на государство существенные обязанности и дает возможность внести эффективный вклад в рассмотрение общеевропейских вопросов. Однако по мнению политолога Тоомаса Аллаталу, самостоятельных решений Эстония не сможет принимать до сентября.