Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 3 июля, Контавейт опустилась с 37-го на 38-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась с 544-й на 549-ю строчку.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой немка Ангелик Кербер, на втором месте осталась румынка Симона Халеп. Третью позицию удержала Каролина Плишкова из Чехии.
Редактор: Сергей Михайлов