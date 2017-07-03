rus.err.ee

Во Франции 8 человек получили ранения в результате стрельбы у мечети ({{commentsTotal}})

Полиция не рассматривает нападение как теракт.
Полиция не рассматривает нападение как теракт. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22:30 по местному времени в воскресенье (00:30 понедельника по восточноевропейскому времени), когда к ним подошли двое и открыли огонь, передает Би-би-си.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio.

"Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]", - заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка - все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми. 

Редактор: Сергей Михайлов

стрельбаинцидент


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

В результате ДТП два человека погибли на месте.В результате ДТП два человека погибли на месте.
В столкновении внедорожника и легковушки в Тартумаа погибли двое
Полиция не рассматривает нападение как теракт.Полиция не рассматривает нападение как теракт.
Во Франции 8 человек получили ранения в результате стрельбы у мечети
Всего в забастовке согласилось участвовать около 600 семейных врачей.Всего в забастовке согласилось участвовать около 600 семейных врачей.
Семейные врачи Латвии выходят на забастовку
На срочную службу отправятся более 1800 новобранцев.На срочную службу отправятся более 1800 новобранцев.
В Эстонии начинается крупнейший в этом году призыв в Силы обороны
Футболисты сборной Португалии.Футболисты сборной Португалии.
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: Португалия выиграла у Мексики и заняла 3-е место в Кубке конфедераций
Обновлено: 17:37 
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд: улыбающейся Эстонии будут улыбаться в ответ
Сборная Германии празднует победу в Кубке конфедераций.Сборная Германии празднует победу в Кубке конфедераций.
ВИДЕО: сборная Германии выиграла у Чили и стала победителем Кубка конфедераций
Обновлено: 23:10 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Эстонии за полгода в ДТП погибли 22 человека
Фото с места аварии.Фото с места аварии.
Число жертв аварии в Татарстане выросло до 14 человек
Обновлено: 17:10 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Беженцев в Балтии ожидают холодный прием и разбитые мечты о Европе

Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии. Но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются.

В 2013 году в Эстонии утонули 56 человек..В 2013 году в Эстонии утонули 56 человек..
За полгода в Эстонии утонул 21 человек
На месте взрыва.На месте взрыва.
СМИ: число жертв взрыва в центре Дамаска возросло до 18 человек
Обновлено: 15:21 
Марш в поддержку членства страны в ЕС в Лондоне в марте 2017 года.Марш в поддержку членства страны в ЕС в Лондоне в марте 2017 года.
Guardian: 60% британцев хотят сохранить права граждан ЕС
Праздник песни и танца
Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе "Калев" в Таллинне.Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе "Калев" в Таллинне.
На стадионе "Калев" прошел Молодежный праздник танца

 Добавлена вторая часть трансляции ETV+

Танцоры на площади Вабадузе.Танцоры на площади Вабадузе.

Организаторы отменили дневное представление праздника танца, участники провели его сами

Обновлено: 14:15 

ФОТО и ВИДЕО

Праздник народной музыкиПраздник народной музыки
ФОТО: в рамках праздника песни и танца в Таллинне прошел бесплатный концерт народной музыки
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Ляэнемаа в ДТП погибла 45-летняя женщина
Обновлено: 02.07

В воскресенье вечером в волости Ляэне-Нигула (Ляэнемаа) столкнулись автомобили Honda и Ford. От полученных повреждений на месте происшествия скончалась 45-летняя женщина, пассажир автомобиля Ford.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото
В Копли ранены два сотрудника охранной фирмы
Обновлено: 02.07
В Эстонию прибыло венгерское подразделение пехоты
Вакцинация. Иллюстративная фотография.Вакцинация. Иллюстративная фотография.
Канцлер права обеспокоена ситуацией с вакцинацией детей в Эстонии
ФОТО: безопасность участников шествия обеспечивает полиция
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Elektrilevi: электроэнергию воруют несколько тысяч потребителей в Эстонии
Столичный трамвай.Столичный трамвай.
Во время шествия праздника песни 2 июля трамваи не ходят, автобусы направлены в объезд
ИДА-ВИРУМАА
Эскиз спортивного городка в Йыхви.Эскиз спортивного городка в Йыхви.
ФОТО: так будет выглядеть спортивный городок в Йыхви в 2020 году
Заброшенные дома в Кохтла-Ярве.Заброшенные дома в Кохтла-Ярве.
Кохтла-Ярве передаст государству еще 21 пустующую квартиру
Юбилейный торт в Силламяэ.Юбилейный торт в Силламяэ.
На торжествах по случаю юбилея Силламяэ съели 60-килограммовый торт
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Педагогам детских садов Кохтла-Ярве повысят зарплаты
Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.Нарвские юные футболисты теперь поедут в Москву.
Детская команда "Транса" завоевала путевку на суперфинал турнира "Локобол - 2017"
Мнение / Интервью
Тоомас Алаталу.Тоомас Алаталу.
Алаталу о председательстве в ЕС: самостоятельных решений Эстония не сможет принять до сентября

С 1 июля началось председательство Эстонии в ЕС, которое накладывает на государство существенные обязанности и дает возможность внести эффективный вклад в рассмотрение общеевропейских вопросов. Однако по мнению политолога Тоомаса Аллаталу, самостоятельных решений Эстония не сможет принимать до сентября.

Тоомас Витсут.Тоомас Витсут.
Витсут: обвинения центристов в прокремлевских настроениях давно набили оскомину
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Осиновский и Рейнсалу не поддерживают расширение избирательных прав неграждан
Яна Тоом: отдельного избирательного списка союзников Сависаара пока не будет
Обновлено: 12:18 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Обновленный Таллиннский аэропорт.Обновленный Таллиннский аэропорт.
ФОТО и ВИДЕО: в Таллиннском аэропорту открылся расширенный пассажирский терминал
Обновлено: 20:55 
Александр Пуштов работал в "Инфонете" с конца 2011 года.Александр Пуштов работал в "Инфонете" с конца 2011 года.
Таллиннский "Инфонет" остался без главного тренера
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Спасатели в Тарту отбили лисенка у чаек
ЗА РУБЕЖОМ
В Йемене свирепствует холера.В Йемене свирепствует холера.
ВОЗ: число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1500 человек
В Лас-Вегасе выстроились очереди за продающейся в рекреационных целях марихуаной
Снос хрущевок в Москве.
Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве
Медработники. Иллюстративная фотография.
Латвийские медики на месяц отказались от сверхурочной работы
Несколько месяцев назад в Кале вновь стали скапливаться сотни мигрантов.
В Кале на севере Франции произошла массовая драка между мигрантами
Качиньский: у Польши есть право сказать мигрантам "нет"
ЭКОНОМИКА
Фирма Elron на нехватку пассажиров не жалуется.Фирма Elron на нехватку пассажиров не жалуется.
Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в мае вырос на 7%
На рынках Таллинна начинает появляться первая эстонская клубника за 6-10 евро
30.06
Эстония входит в десятку стран с большой долей теневой экономики
30.06
Концерн VKG сокращает свои убытки
30.06
Торговля по интернету в Эстонии в мае выросла на 33%
30.06
Госкомпания Elering с июля снизит тариф на передачу электроэнергии на 7,6%
30.06
Промпроизводство в Эстонии в мае выросло на 13%
СПОРТ
Юргену Зоппу не хватает стабильности.Юргену Зоппу не хватает стабильности.
Юрген Зопп опустился на 10 мест в рейтинге ATP
Анетт Контавейт мечтает войти в ТОП-10.Анетт Контавейт мечтает войти в ТОП-10.
Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA
Автомобиль Тянака после 21-го этапа.
Тянак на этапе ЧМ по авторалли в Польше съехал в кювет и прекратил гонку
Обновлено: 02.07
Сборная Германии
Букмекеры назвали Германию фаворитом финала Кубка конфедераций
Победительницы соревнований по спортивному ориентированию.Победительницы соревнований по спортивному ориентированию.
В Тарту были разыграны первые комплекты наград по спортивному ориентированию
Отт Тянак занимает второе место после 18 спецучастков на ралли в Польше
Лара Арруабаррена.Лара Арруабаррена.
В первом круге Уимблдонского турнира Контавейт встретится с испанкой Арруабарреной
КУЛЬТУРА
На Певческом поле завершился Молодежный праздник песни
Обновлено: 02.07
Шествие участников Молодежного праздника песни и танца.Шествие участников Молодежного праздника песни и танца.
Почти 40 000 участников праздника песни и приняли участие в торжественном шествии
Обновлено: 02.07
ФОТО: праздничное шествие участников Молодежного праздника песни и танца
ФОТО и ВИДЕО: на стадионе "Калев" в Таллинне открылся Молодежный праздник песни и танца
Обновлено: 30.06
Председательство Эстонии в ЕС
Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.
С сегодняшнего дня Эстония председательствует в Совете ЕС
Financial Times: председательство Эстонии в Совете ЕС открылось незабываемым концертом
Юнкер и Ратас встретились в Доме Стенбока.
Юнкер: под руководством Эстонии председательство в ЕС – в хороших руках
Оборудованный видеокамерой беспилотник. Иллюстративное фото.
Вблизи Котла культуры с июля будет ограничено движение летательных аппаратов
РАЗНОЕ
Шарманщик.Шарманщик.
На улицах Пярну проходит фестиваль шарманок
Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе Первое представление XII Молодежного праздника песни и танца на стадионе
Piletilevi выкупит билеты на отмененное представление праздника танца на следующей неделе
В Ида-Таллиннской центральной больнице родилась тройня.В Ида-Таллиннской центральной больнице родилась тройня.
В Ида-Таллиннской центральной больнице после 4-летнего перерыва родились тройняшки
Обновлено: 30.06
Фото: на фестивале в Отепя публика предавалась ностальгии под песни Тото Кутуньо
Плакаты на бульваре Рявала.Плакаты на бульваре Рявала.
Отсутствие запятой вынудило организаторов праздника песни и танца заменить плакаты
Радио 4

Кашмир

Sparks, Tensnake, Ssion, M83, The Killers и другие

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
08:55
Юрген Зопп опустился на 10 мест в рейтинге ATP
08:44
В столкновении внедорожника и легковушки в Тартумаа погибли двое
08:32
Во Франции 8 человек получили ранения в результате стрельбы у мечети
08:14
Эстония будет укреплять единство ЕС
07:58
Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA
07:44
Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в мае вырос на 7%
07:40
С 1 сентября произойдут изменения в сфере социальной реабилитации
07:29
В Эстонии начинается крупнейший в этом году призыв в Силы обороны
07:22
Осиновский: система компенсаций охватывает не всех стоматологов
07:15
Семейные врачи Латвии выходят на забастовку
02.07
ВИДЕО: сборная Германии выиграла у Чили и стала победителем Кубка конфедераций Обновлено
02.07
В Ляэнемаа в ДТП погибла 45-летняя женщина Обновлено
02.07
В понедельник возможна гроза, +15...+20
02.07
На Певческом поле завершился Молодежный праздник песни Обновлено
Полезно знать
Топ читаемости
02.07
Почти 40 000 участников праздника песни и приняли участие в торжественном шествии Обновлено
02.07
На Певческом поле завершился Молодежный праздник песни Обновлено
02.07
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: Португалия выиграла у Мексики и заняла 3-е место на Кубке конфедераций Обновлено
02.07
ВИДЕО: сборная Германии выиграла у Чили и стала победителем Кубка конфедераций Обновлено
02.07
В Копли ранены два сотрудника охранной фирмы Обновлено
02.07
Беженцев в Балтии ожидают холодный прием и разбитые мечты о Европе
01.07
Во время шествия праздника песни 2 июля трамваи не ходят, автобусы направлены в объезд
01.07
КаПо задержала бывшего сотрудника Госканцелярии
30.06
С 1 июля вступают в силу новые льготы лечения зубов для взрослых
02.07
Керсти Кальюлайд: улыбающейся Эстонии будут улыбаться в ответ
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 2.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
08:14
Эстония будет укреплять единство ЕС
07:40
С 1 сентября произойдут изменения в сфере социальной реабилитации
07:22
Осиновский: система компенсаций охватывает не всех стоматологов
01.07
С 1 июля не нужно ходатайствовать о приеме на работу несовершеннолетнего работника
01.07
По всему ЕС пройдут мероприятия в честь председательства Эстонии в ЕС
01.07
Алаталу о председательстве в ЕС: самостоятельных решений Эстония не сможет принять до сентября
30.06
С открытием нового терминала в аэропорту контроль за безопасностью перелетов усилится
30.06
Юнкер: дигитализация - это ДНК Эстонии
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В понедельник возможна гроза, +15...+20
Эстония
Иллюстративное фото
В Копли ранены два сотрудника охранной фирмы
Обновлено: 02.07
Столичный трамвай.
Во время шествия праздника песни 2 июля трамваи не ходят, автобусы направлены в объезд
Трудовые отряды Ученической дружины.
С 1 июля не нужно ходатайствовать о приеме на работу несовершеннолетнего работника
Спасатели продолжают тушить пожар на болоте Ланксааре
Обновлено: 30.06
Эдуар Филипп.
Премьер-министр Франции почтил память погибших в Эстонии французских евреев
Школьная еда.
Педиатр об идее запретить продажу булочек в школьных буфетах: вредной еды не существует
За рубежом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06