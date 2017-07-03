Во Франции восемь человек получили ранения в результате стрельбы у мечети

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22:30 по местному времени в воскресенье (00:30 понедельника по восточноевропейскому времени), когда к ним подошли двое и открыли огонь, передает Би-би-си.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio.

"Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]", - заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка - все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.