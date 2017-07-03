В столкновении внедорожника и легковушки в Тартумаа погибли двое

В понедельник утром в результате ДТП в Тартуском уезде погибли два человека.

По данным полиции, ДТП произошло в 7:30 на 158-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга неподалеку от виадука Эльва.

Согласно предварительной информации, внедорожник Jeep Grand Cherokee врезался в BMW, в котором находились два человека. От полученных травм они скончались на месте.

Находившийся за рулем внедорожника мужчина c травмами был доставлен в больницу.

Движение на месте аварии нарушено.