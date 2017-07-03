Юрген Зопп опустился на 10 мест в рейтинге ATP

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 3 июля, Юрген Зопп занимает теперь 480-е место.

Позиции лидера мужского тенниса Эстонии Владимира Иванова не изменились - он остался на 409-й строчке.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).