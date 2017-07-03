В ДТП с туристическим автобусом в Германии пострадали не менее 30 человек

В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительным данным, пострадал как минимум 31 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии.

Судьба еще 17 человек, находившихся в автобусе, пока неизвестна, передает Би-би-си.

"Вполне возможно, что некоторые не выбрались из автобуса, пока неясно, где находятся 17 человек", - цитирует Франс пресс представителя полиции.

Всего в автобусе, который, по предварительной информации, направлялся в Нюрнберг, находились 48 человек.

Полиция закрыла шоссе А9, где произошла авария. На месте работают медики и пожарные. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов, сообщают местные СМИ.