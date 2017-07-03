В загоревшемся при ДТП туристическом автобусе в Германии погибли не менее 18 человек ({{commentsTotal}})
В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По данным полиции, 18 человек погибли.
"К сожалению, много людей - туристов из Саксонии - погибло в сгоревшем автобусе", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Би-би-си.
Он также передал родным и близким погибших слова соболезнования от канцлера Ангелы Меркель.
Авария произошла в понедельник утром на шоссе А9 в направлении Нюрнберга. Автобус, в котором находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя, - столкнулся с грузовиком и загорелся. Пока неясно, что стало причиной ДТП.
Изначально сообщалось, что пострадал 31 человек, из них несколько находились в тяжелом состоянии. Судьба еще 17 человек оставалась неясной.
Позже количество пропавших повысили до 18, а представитель пожарных признал: маловероятно, что кто-то из них выжил.
Редактор: Сергей Михайлов