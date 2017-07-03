Впервые знатоки "Что? Где? Когда?" проиграли телезрителям всухую ({{commentsTotal}})
Команда знатоков впервые за 42 года существования игры "Что? Где? Когда?" проиграла 2 июля телезрителям в финальной серии летних игр со счетом 6:0. Проигравшую команду возглавлял Ровшан Аскеров.
Состав команды знатоков: Анастасия Шутова из Коломны, Алена Блинова и Наталья Куликова из Санкт-Петербурга, Екатерина Мереминская и Инна Семенова из Москвы. Капитан команды – бакинец Ровшан Аскеров.
Историческую игру можно посмотреть на youtube
Редактор: Артур Тооман